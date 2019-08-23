В связи с проведением 24 августа чемпионата Беларуси по спортивной ходьбе в центре Минска изменят схему движения некоторых транспортных маршрутов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Белорусской федерации легкой атлетики, на проспекте Победителей с 7.30 до 12.30 движение транспорта будет перекрыто по следующей схеме:

на это время изменяются трассы следующих автобусных маршрутов, с выполнением всех остановочных пунктов на изменяемом участке, если не указано иное:

№№1, 69, 119С, 1056-ТК, 1119-ТК организуется от просп. Независимости по ул. Городской Вал, ул. Романовская Слобода, ул. Кальварийская, ул. Тимирязева, просп. Машерова, просп. Победителей и далее по маршрутам в обоих направлениях;

для маршрута 119С на изменяемом участке маршрута посадка и высадка пассажиров осуществляется на остановочных пунктах «Романовская Слобода», «Городской вал», «Станция метро Фрунзенская»;

№73 организуется от ул. Московская по просп. Независимости, ул. Городской Вал, ул. Романовская Слобода, ул. Кальварийская, ул. Тимирязева, просп. Машерова, просп. Победителей и далее по маршруту в прямом направлении и по просп. Победителей, просп. Машерова, ул. Тимирязева, ул. Кальварийская, ул. Романовская Слобода, ул. Немига в обратном направлении;

№1073-ТК организуется от ул. Немига по ул. Городской Вал, ул. Романовская Слобода, ул. Кальварийская, ул. Тимирязева, просп. Машерова, просп. Победителей и далее по маршруту в прямом направлении и от просп. Победителей по просп. Машерова, ул. Тимирязева, ул. Кальварийская, ул. Романовская Слобода, ул. Немига и далее по маршруту в обратном направлении;

№91 организуется от ул. Богдановича по ул. Немига, ул. Романовская Слобода, ул. Кальварийская, ул. Тимирязева, просп. Машерова, просп. Победителей и далее по маршруту в обоих направлениях;

№163 организуется от ул. Московская по просп. Независимости, ул. Городской Вал, ул. Романовская Слобода, ул. Кальварийская и далее по маршруту в прямом направлении и по ул. Кальварийская, ул. Романовская Слобода, ул. Немига в обратном направлении;

№1107-ТК организуется от ул. Кальварийская по ул. Романовская Слобода, ул. Немига и далее по маршруту в прямом направлении и от ул. Немига по ул. Городской Вал, ул. Романовская Слобода, ул. Кальварийская и далее по маршруту в обратном направлении.