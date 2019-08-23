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ЭКОНОМИКА РБ
ГОСКОНТРОЛЬ ВО ВТОРОМ ПОЛУГОДИИ ВОЗЬМЕТСЯ ЗА ПОСРЕДНИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ
09:27 23.08.2019
Во втором полугодии 2019 года госконтроль уделит особое внимание деятельности посреднических структур, выявлению и пресечению схем необоснованного посредничества. Это было отмечено 22 августа на заседании коллегии Комитета государственного контроля, которое прошло под председательством главы ведомства Леонида Анфимова.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, также самое пристальное внимание будет уделено проведению контрольных мероприятий в наиболее бюджетоемких сферах, отраслях и объектах, где используются основные потоки бюджетного финансирования (капремонты, капвложения, закупка оборудования, реализация госпрограмм и важнейших инвестиционных и инновационных проектов).
Через призму контрольно-аналитических мероприятий Комитет продолжит выявлять резервы в экономике и проводить комплексное и всестороннее изучение проблемных вопросов общереспубликанского значения с последующим внесением предложений правительству и местным органам власти.
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