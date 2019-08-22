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ЭКОНОМИКА РБ


ОАО «МОЛОКО» ПЛАНИРУЕТ ОРГАНИЗОВАТЬ ПО ИННОВАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ НА СОВРЕМЕННОМ ОБОРУДОВАНИИ ПРОИЗВОДСТВО СЫРОВ С ПЛЕСЕНЬЮ
17:57 22.08.2019

ОАО «Молоко» планирует организовать по инновационной технологии на современном оборудовании производство сыров, созревающих с участием белой поверхностной плесени, и ищет возможность привлечения средств инновационных фондов на безвозвратной основе и содействие в вопросах продвижения продукции на внешние рынки. С таким вопросом обратились на личном приеме в Витебске к председателю Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александру Шумилину.

«В соответствии с указом №357 финансирование инновационных проектов за счет средств инновационных фондов на безвозвратной основе осуществляется после включения указанных проектов в Государственную программу инновационного развития Республики Беларусь. При этом предусматривается их финансирование в размере не более 50% от общего объема финансирования», - сказал А. Шумилин.

Что касается вопросов экспорта, то он посоветовал ОАО «Молоко» принять участие во Второй Китайской международной выставке импорта, которая пройдет в ноябре текущего года в Шанхае, и активнее работать на традиционных рынках сбыта, в том числе в Калужской области России.

«В октябре 2019 года состоится заседание рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Калужской области России и я, как сопредседатель рабочей группы, приглашаю вас принять участие в заседании, в том числе для презентации своей продукции», - сообщил председатель ГКНТ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, проректор по научно-исследовательской работе и начальник центра трансфера медицинских и фармацевтических технологий УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет» Сергей Сушков и Михаил Пивовар попросили Госкомитет по науке и технологиям оказать поддержку в развитии учебно-научно-производственного комплекса «Центр экспериментальной медицины и фармации ВГМУ». А. Шумилин пообещал рассмотреть возможность выделения средств на дальнейшее развитие этого центра и отраслевой лаборатории университета. Следует отметить, что для оснащения отраслевой фармацевтической лаборатории за счет средств инновационного фонда Витебского облисполкома в 2017-2018 годах закупалось 46 единиц высокотехнологичного научного оборудования, которое в настоящее время эффективно эксплуатируется. По словам А. Шумилина, создание отраслевой лаборатории позволило активнее работать над коммерциализацией результатов научных исследований в сфере медицины и фармации.

В ходе визита в Витебскую область председатель ГКНТ провел также мониторинг проектов ГПИР. В частности, посетил ОАО «Витебские ковры», на котором внедряется новая технология производства полипропиленовых нитей, не выпускающихся в нашей стране и предназначенных для использования в ворсовой поверхности при производстве ковровых изделий и ООО «ММПЗ-Групп», реализующее проект «Строительство и ввод в эксплуатацию завода по производству металлического листа и белой жести в Витебской области».
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