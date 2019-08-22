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ЭКОНОМИКА РБ
СЕМИНАР ПО БИРЖЕВОМУ ВАЛЮТНОМУ И ФОНДОВОМУ РЫНКАМ ПРОЙДЕТ 28 АВГУСТА
17:43 22.08.2019
ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» совместно с Ассоциацией участников рынка ценных бумаг 28 августа проведут бесплатный семинар для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на тему «Биржевой валютный и фондовый рынки. Возможности для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в БВФБ, слушатели семинара получат актуальную информацию по таким темам, как «Привлечение финансирования для развития бизнеса с использованием биржевых инструментов. Акции или облигации: что выбрать?»; «Повышение доходности размещения временно свободных денежных средств»; «Операции РЕПО, покупка облигаций (первичный и вторичный рынок), форвардные сделки»; «Преимущества использования сервиса «Биржа-онлайн» при покупке/продаже валюты. Демонстрация прямого технологического доступа к валютным торгам Биржи».
Спикеры мероприятия – эксперты валютно-фондового рынка, представители биржи, банков и профессиональных участников рынка ценных бумаг-членов Ассоциации участников рынка ценных бумаг.
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