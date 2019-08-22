ЭКОНОМИКА РБ

КОМПАНИЯ «ПИНСКДРЕВ» ПРЕДСТАВИЛА НОВУЮ КОЛЛЕКЦИЮ МЕБЕЛИ ИЗ МАССИВА ДУБА

17:34 22.08.2019 Компания «Пинскдрев» представила новую коллекцию мебели из массива дуба. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Беллесбумпром», коллекция мебели из массива дуба «Милана» в своем ассортименте насчитывает более 60 изящных модулей, 16 из них – различные шкафы. Посмотреть модели можно на сайте производителя.