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ЭКОНОМИКА РБ
КОМПАНИЯ «ПИНСКДРЕВ» ПРЕДСТАВИЛА НОВУЮ КОЛЛЕКЦИЮ МЕБЕЛИ ИЗ МАССИВА ДУБА
17:34 22.08.2019
Компания «Пинскдрев» представила новую коллекцию мебели из массива дуба.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Беллесбумпром», коллекция мебели из массива дуба «Милана» в своем ассортименте насчитывает более 60 изящных модулей, 16 из них – различные шкафы.
Посмотреть модели можно на сайте производителя.
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