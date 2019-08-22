Комитет «Гомельоблимущество» проведет аукционы по продаже недвижимости в Гомельском и Жлобинском районах с начальной ценой в 1 базовую величину (25,5 руб.), в Мозыре и Ветковском районе с начальной ценой, сниженной на 20%, и в Ельском и Речицком районах с предоставлением земельных участков аренду сроком на 50 и 55 лет без взимания платы за право аренды.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном комитете по имуществу, на аукционе 29 августа можно приобрести здание ткацкого цеха в аг.Неглюбка Ветковского района, общей площадью 228,2 кв. м. Начальная цена на данный объект недвижимости снижена на 20% и стартует от 2,1 тыс. руб.

Комитетом «Гомельоблимущество» также запланированы даты проведения ближайших сентябрьских аукционов:

3 сентября «Гомельоблимущество» проведет аукцион, на котором можно приобрести склад для хранения материалов, площадью 88,3 кв. м в Ельском районе в д.Засинцы с земельным участком в 0,1604 га, а также комплекс зданий, расположенный на территории бывшего Речицкого лесничества в Речицком районе, Пересвятовский с/с, 25 общей площадью более 1,6 тыс. кв. м с земельным участком около 3 Га. Земельные участки по объектам недвижимости предоставляются в аренду сроком на 50 и 55 лет и без взимания платы за право аренды земельного участка, необходимого для обслуживания этих объектов;

10 сентября на аукционные торги выставлено 3 объекта недвижимости: один – со снижением цены на 20% и два – за базовую величину. Так, в Мозыре, по ул. Котловца М.П., 2А продается нежилое здание, общей площадью 586,9 кв. м по начальной цене продажи – 97,5 тыс.рублей (сниженной на 20%), а в Жлобинском районе в д.Радуша к продаже представлено административно-хозяйственное здание, площадью 184,2 кв. м и двухэтажное здание сельского совета в Гомельском районе в д.Старые Дятловичи, площадью 442,8 кв. м, которые можно приобрести всего за 25,5 руб. (1 базовая величина).

Объекты недвижимости, приобретенные за 1 базовую величину, требуют обязательного выполнения некоторых условий, таких как: осуществление покупателем предпринимательской деятельности с использованием приобретенного имущества на протяжении не менее 3-х лет, а также по таким объектам существует запрет на отчуждение, в том числе путем продажи недвижимого имущества, в течении 3-х лет.