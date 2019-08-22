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ЭКОНОМИКА РБ


БОЛЕЕ 2,1 МЛН РУБЛЕЙ ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ И АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЛЮ НЕОБХОДИМО УПЛАТИТЬ БОБРУЙЧАНАМ ЗА 2019 ГОД
16:40 22.08.2019

За 2019 год жителям Бобруйска необходимо уплатить 2 132,5 тыс. рублей имущественных налогов и арендной платы за земельные участки, в том числе: налог на недвижимость – 1 085,2 тыс. рублей, земельный налог – 272,8 тыс. рублей, арендная плата за землю – 774,5 тыс. рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Могилевской области, всего на учете в инспекции МНС по Бобруйску состоит 26854 физических лица, являющихся плательщиками налога на недвижимость, 13871 – земельного налога и 1638 – арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности.

Земельный налог и налог на недвижимость физические лица уплачивают на основании извещения налогового органа, ежегодно вручаемого не позднее 1 сентября. Извещение может быть вручено физическому лицу (его представителю) лично под роспись, путем направления его по почте письмом либо через личный кабинет плательщика или иным электронным способом. При направлении извещения последними двумя способами оно считается врученным плательщику по истечении 10-ти календарных дней со дня направления письма, отправки извещения через личный кабинет плательщика или иным электронным способом.

Уплата налога на недвижимость и земельного налога за 2019 год должна быть произведена физическими лицами не позднее 15 ноября 2019 года.
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