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ЭКОНОМИКА РБ


ВЕРХОВНЫЙ СУД ПРИЗНАЛ ЗАКОННЫМ РЕШЕНИЕ МАРТ ОБ ОТСУТСТВИИ ФАКТОВ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ДОМИНИРУЮЩИМ ПОЛОЖЕНИЕМ НЕКОТОРЫМИ ТЕЛЕКОМ-ОПЕРАТОРАМИ
16:17 22.08.2019

Верховный суд признал законным решения Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в МАРТ, Верховный суд в соответствии с решениями от 1 и 5 августа 2019 г. о рассмотрении дел по заявлениям закрытого акционерного общества «Белорусская сеть телекоммуникаций» (ЗАО «БеСТ») отказал в удовлетворении требований о признании недействительными решений МАРТ о наличии факта нарушения антимонопольного законодательства в части осуществления недобросовестной конкуренции ЗАО «БеСТ» и отсутствии факта нарушения антимонопольного законодательства в части злоупотребления доминирующим положением совместным обществом с ограниченной ответственностью «Мобильные ТелеСистемы» и унитарным предприятием по оказанию услуг «А1».

Ранее в соответствии с решениями МАРТ №207/58-2019, №208/59-2019 и №209/60-2019 от 31 мая 2019 г. установлены факты недобросовестной конкуренции в действиях операторов сотовой подвижной электросвязи (МТС, А1, Life) при проведении акций, предусматривающих предоставление неограниченного (безлимитного) объема услуг сотовой связи только при условии переноса номера абонентом.

При этом факт злоупотребления доминирующим положением СООО «МТС» и УП «А1», как отмечало ЗАО «БеСТ», МАРТ не установлен.
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