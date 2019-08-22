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ЭКОНОМИКА РБ
КГК БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВОДИТ ОПРОС ПО ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕР ПО СОЗДАНИЮ БЕЗБАРЬЕРНОЙ СРЕДЫ
16:08 22.08.2019
Комитет госконтроля Брестской области приглашает жителей региона оценить эффективность мер по созданию безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов и физически ослабленных лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, интернет-опрос на эту тему проводится на сайте контрольного ведомства с 22 августа по 22 сентября 2019 года.
В регионе в настоящее время проводится мониторинг реализации мероприятий подпрограммы «Безбарьерная среда жизнедеятельности инвалидов и физически ослабленных лиц» Государственной программы о социальной защите и занятости населения на 2016-2020 годы.
Респондентам предлагается ответить на 8 вопросов, в том числе о доступности для инвалидов и физически ослабленных лиц приоритетных объектов и услуг, жилищного фонда, транспортной инфраструктуры.
Цель опроса – изучение мнения граждан об эффективности принимаемых мер по созданию безбарьерной среды жизнедеятельности.
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