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ЭКОНОМИКА РБ
ГТК ПЛАНИРУЕТ ПРОВЕСТИ ЭКСПЕРИМЕНТ В ОТНОШЕНИИ ПЕРЕВОЗИМЫХ ПО ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ ТРАНЗИТНЫХ ГРУЗОВ ПО МАРШРУТУ БРЕСТ-НАУШКИ
15:30 22.08.2019
Около 1100 перевозок транзитных товаров, следующих железнодорожным транспортом по маршруту Наушки-Брест, оформлено белорусскими таможенниками в электронном виде с полным исключением бумажного документооборота.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, такой проект стартовал в апреле нынешнего года. Реализовывается он белорусской и российской таможенными службами совместно с администрациями железных дорог двух стран.
Суть эксперимента заключается в перевозке и оформлении транзитных грузов контейнерными поездами по маршруту Наушки-Брест исключительно по принципам электронного документооборота. Это позволяет исключить представление таможенным органам бумажных документов и проставление в них отметок, что значительно ускоряет процесс оформления грузов.
В настоящее время таможенной службой Беларуси прорабатывается вопрос об организации проведения аналогичного проекта в обратном направлении – по маршруту Брест-Наушки.
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