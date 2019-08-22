Около 1100 перевозок транзитных товаров, следующих железнодорожным транспортом по маршруту Наушки-Брест, оформлено белорусскими таможенниками в электронном виде с полным исключением бумажного документооборота.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, такой проект стартовал в апреле нынешнего года. Реализовывается он белорусской и российской таможенными службами совместно с администрациями железных дорог двух стран.

Суть эксперимента заключается в перевозке и оформлении транзитных грузов контейнерными поездами по маршруту Наушки-Брест исключительно по принципам электронного документооборота. Это позволяет исключить представление таможенным органам бумажных документов и проставление в них отметок, что значительно ускоряет процесс оформления грузов.

В настоящее время таможенной службой Беларуси прорабатывается вопрос об организации проведения аналогичного проекта в обратном направлении – по маршруту Брест-Наушки.