Прокуратура Минской области направила в Минский городской суд уголовное дело о пособничестве должностным лицам предприятий реального сектора экономики в уклонении от уплаты налогов в течение 2010-2015 годов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генеральной прокуратуре, пять жителей Минска и Минской области зарегистрировали субъекты хозяйствования и подыскали лиц, которые за вознаграждение согласились стать их формальными руководителями. Впоследствии они использовали реквизиты созданных лжепредпринимательских структур для изготовления подложных первичных и других бухгалтерских документов, которые помещались в бухгалтерский учет иных предприятий и учитывались при налогообложении.

Созданные организации использовались также для обналичивания и обезналичивания денег субъектов хозяйствования.

Кроме того, обвиняемые помогали должностным лицам предприятий реального сектора экономики уклоняться от уплаты налогов: давали советы, указания, предоставляли информацию, орудия и средства совершения преступления, оказывали иную помощь. За свои действия они получали вознаграждение в виде процентов от суммы проведенных операций.

В результате такой деятельности в бюджет не поступило более 3,5 млн рублей.

Действия всех обвиняемых квалифицированы по ч.6 ст.16 и ч.1 и ч.2 ст.243 Уголовного кодекса как пособничество в уклонении от уплаты сумм налогов путем умышленного занижения налоговой базы, в том числе посредством внесения в налоговые декларации (расчеты) заведомо ложных сведений, что повлекло причинение ущерба в крупном и особо крупном размере.

Двое обвиняемых признали вину в полном объеме и подробно описали механизм пособничества, роль каждого из них в преступной схеме.

При проверке материалов уголовного дела прокурор пришел к выводу об обоснованности обвинения, полном и объективном исследовании обстоятельств преступлений. Согласился с уголовно-правовой квалификацией их действий.

Уголовное дело находилось в производстве управления Следственного комитета по Минской области.

Примененную ранее к обвиняемым меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении прокурор оставил без изменения.