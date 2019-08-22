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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОКУРАТУРА МИНСКОЙ ОБЛАСТИ НАПРАВИЛА В СУД УГОЛОВНОЕ ДЕЛО О ПОСОБНИЧЕСТВЕ В УКЛОНЕНИИ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ
15:14 22.08.2019
Прокуратура Минской области направила в Минский городской суд уголовное дело о пособничестве должностным лицам предприятий реального сектора экономики в уклонении от уплаты налогов в течение 2010-2015 годов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генеральной прокуратуре, пять жителей Минска и Минской области зарегистрировали субъекты хозяйствования и подыскали лиц, которые за вознаграждение согласились стать их формальными руководителями. Впоследствии они использовали реквизиты созданных лжепредпринимательских структур для изготовления подложных первичных и других бухгалтерских документов, которые помещались в бухгалтерский учет иных предприятий и учитывались при налогообложении.
Созданные организации использовались также для обналичивания и обезналичивания денег субъектов хозяйствования.
Кроме того, обвиняемые помогали должностным лицам предприятий реального сектора экономики уклоняться от уплаты налогов: давали советы, указания, предоставляли информацию, орудия и средства совершения преступления, оказывали иную помощь. За свои действия они получали вознаграждение в виде процентов от суммы проведенных операций.
В результате такой деятельности в бюджет не поступило более 3,5 млн рублей.
Действия всех обвиняемых квалифицированы по ч.6 ст.16 и ч.1 и ч.2 ст.243 Уголовного кодекса как пособничество в уклонении от уплаты сумм налогов путем умышленного занижения налоговой базы, в том числе посредством внесения в налоговые декларации (расчеты) заведомо ложных сведений, что повлекло причинение ущерба в крупном и особо крупном размере.
Двое обвиняемых признали вину в полном объеме и подробно описали механизм пособничества, роль каждого из них в преступной схеме.
При проверке материалов уголовного дела прокурор пришел к выводу об обоснованности обвинения, полном и объективном исследовании обстоятельств преступлений. Согласился с уголовно-правовой квалификацией их действий.
Уголовное дело находилось в производстве управления Следственного комитета по Минской области.
Примененную ранее к обвиняемым меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении прокурор оставил без изменения.
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