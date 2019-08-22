ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
22.08.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ПРОКУРАТУРА МИНСКОЙ ОБЛАСТИ НАПРАВИЛА В СУД УГОЛОВНОЕ ДЕЛО О ПОСОБНИЧЕСТВЕ В УКЛОНЕНИИ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ
15:14 22.08.2019

Прокуратура Минской области направила в Минский городской суд уголовное дело о пособничестве должностным лицам предприятий реального сектора экономики в уклонении от уплаты налогов в течение 2010-2015 годов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генеральной прокуратуре, пять жителей Минска и Минской области зарегистрировали субъекты хозяйствования и подыскали лиц, которые за вознаграждение согласились стать их формальными руководителями. Впоследствии они использовали реквизиты созданных лжепредпринимательских структур для изготовления подложных первичных и других бухгалтерских документов, которые помещались в бухгалтерский учет иных предприятий и учитывались при налогообложении.

Созданные организации использовались также для обналичивания и обезналичивания денег субъектов хозяйствования.

Кроме того, обвиняемые помогали должностным лицам предприятий реального сектора экономики уклоняться от уплаты налогов: давали советы, указания, предоставляли информацию, орудия и средства совершения преступления, оказывали иную помощь. За свои действия они получали вознаграждение в виде процентов от суммы проведенных операций.

В результате такой деятельности в бюджет не поступило более 3,5 млн рублей.

Действия всех обвиняемых квалифицированы по ч.6 ст.16 и ч.1 и ч.2 ст.243 Уголовного кодекса как пособничество в уклонении от уплаты сумм налогов путем умышленного занижения налоговой базы, в том числе посредством внесения в налоговые декларации (расчеты) заведомо ложных сведений, что повлекло причинение ущерба в крупном и особо крупном размере.

Двое обвиняемых признали вину в полном объеме и подробно описали механизм пособничества, роль каждого из них в преступной схеме.

При проверке материалов уголовного дела прокурор пришел к выводу об обоснованности обвинения, полном и объективном исследовании обстоятельств преступлений. Согласился с уголовно-правовой квалификацией их действий.

Уголовное дело находилось в производстве управления Следственного комитета по Минской области.

Примененную ранее к обвиняемым меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении прокурор оставил без изменения.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 23.08.2019
валюта курс
EUR 2.2794
USD 2.0546
RUB 3.1313
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 22.08.2019
валюта курс +/-
EUR 2.2794 -0.0016
USD 2.0546 -0.002
RUB 3.1313 +0.0257
все курсы архив

Курсы в банках
на 22.08.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2750 2.2800
USD 2.0530 2.0550
RUB 3.1200 3.1300
подробнее

Конвертация в банках
на 22.08.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1060 1.1100
EUR/RUB 72.6000 73.2000
USD/RUB 65.5000 66.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте