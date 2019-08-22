В бюджет Гомельской области за 7 месяцев 2019 года поступило 1555,6 млн рублей, в том числе в республиканский бюджет – 431,9 млн рублей, в местные бюджеты – 1123,7 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Гомельской области, план доходов отчетного периода консолидированного бюджета исполнен на 104,8%. Сверх плана поступило в доход бюджета 71,8 млн рублей.

Более 56% доходов бюджета области в отчетном периоде сформировано за счет поступлений трех налогов: 24,1% – за счет подоходного налога, 19% – акцизов, 13,2% – за счет налога на добавленную стоимость.

От организаций государственного сектора экономики в консолидированный бюджет Гомельской области за январь-июль 2019 года поступило 1195,6 млн рублей. На их долю приходится 76,8% общих поступлений.

От организаций негосударственного сектора поступило 288,7 млн рублей (18,6%), индивидуальных предпринимателей – 38,3 млн рублей (2,5%), физических лиц – 33 млн рублей (2,1%).

Задолженность по платежам в бюджет по состоянию на 1 августа 2019 года составила 34,2 млн рублей.

Формирование бюджета Гомельской области в январе-июле 2019 года обеспечивали порядка 487 тыс. плательщиков, в том числе более 19 тыс. организаций, около 28 тыс. индивидуальных предпринимателей и 440 тыс. физических лиц, уплачивающих имущественные и иные платежи в бюджет.