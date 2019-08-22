Министерства антимонопольного регулирования и торговли предупреждает: повышать цены во время проведения рекламной игры на товары, стимулируемые к реализации такой игрой, не допускается.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в МАРТ, согласно законодательству, с начала рекламной игры и до даты проведения розыгрыша запрещается повышать цены (тарифы) на товары (работы, услуги), для стимулирования реализации которых организуется данная игра, в том числе путем отмены скидок на них.

Нарушение требования Положения о проведении рекламных игр на территории Республики Беларусь влечет административную ответственность по части 2 статьи 12.15 Кодекса об административных правонарушений в виде штрафа в размере: от десяти до двухсот базовых величин - на индивидуального предпринимателя; от двадцати до пятисот базовых величин - на юридическое лицо.

«В этой связи Министерство антимонопольного регулирования и торговли рекомендует организаторам рекламных игр планировать проведение таких мероприятий с учетом приведенной нормы Положения, тщательно оценивая возможность сохранения неизменности цен на товары, приобретение которых является условием участия в рекламной игре», – отметили в ведомстве.