ЭКОНОМИКА РБ

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ПО ВОПРОСАМ ЗАСЕЛЕНИЯ В ОБЩЕЖИТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В БГУ БУДЕТ РАБОТАТЬ С 22 ПО 30 АВГУСТА

13:05 22.08.2019 «Горячая линия» по вопросам заселения в общежития обучающихся в БГУ будет работать с 22 по 30 августа. Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, задать вопросы можно по номеру: 8 (017) 209-56-56 и в группе в «Вконтакте» в обсуждении «Вопрос-ответ» (https://vk.com/topic-1146552_30940918). Специалисты ответят на вопросы студентов и их родителей по будням с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00. Организатором акции выступает Студенческий городок БГУ.