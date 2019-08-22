МВД поддерживает разделение дорожного сбора и техосмотра. Об этом на брифинге рассказал временно исполняющий обязанности начальника УГАИ МВД Александр Цегельник.

По мнению МВД, такой подход поддерживается большинством госорганов, но среди них нет единого мнения о том, как ее взимать. Например, можно пойти по пути Германии, в которой существует налог на транспортное средство. Кстати, такой налог стимулировал бы автовладельцев снимать неэксплуатируемые автомобили с учета – сейчас такого стимула нет, и подсчитать, какой процент автовладельцев уклоняется от прохождения техосмотра и уплаты госпошлины, невозможно. Известно лишь, что на учете стоит 3,6 млн автомобилей, но сколько из них реально ездит по дорогам, сказать нельзя.

В перспективе контролировать наличие подтверждающей прохождение техосмотра наклейки планируется средствами автоматической фотофиксации. Технически это сделать можно уже сегодня – у УП «Белтехосмотр» есть нужная база данных. Сдерживает внедрение инструмента только отсутствие законодательной базы. Правовую основу для такой работы создадут изменения в Законе «О дорожном движении». Контролировать таким образом можно будет не только прохождение техосмотра, но и наличие обязательной страховки, непристегивание ремнем безопасности и другие нарушения Правил дорожного движения, в том числе со стороны водителей-иностранцев.

С 7 по 17 августа ГАИ провела профилактическую акцию «Гостехосмотр». За 10 дней усиленного контроля удалось выявить более 14 тысяч фактов нарушений.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, из 14 тысяч водителей, не имеющих разрешения на допуск автомобиля к участию в дорожном движении, около 4,3 тысяч (т.е. более 30%) были привлечены к административной ответственности повторно в течение года. При этом 441 аналогичное нарушение выявлено со стороны юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, повторно в этом году к ответственности привлечены 157 из них. Выдано 122 предписания на устранение, привлечено к ответственности 282 должностных лица, допустивших транспорт без разрешения на белорусские дороги.

В числе нарушителей 1534 грузовика, 318 мотоциклов, 27 автобусов. В лидерах Минская область – 2981 человек, Минск – 2243 и Витебская область – 2079.

Главной целью профилактической акции было привлечение внимания автовладельцев к поддержанию транспорта в технически исправном состоянии. В определенной степени достичь ее удалось: по данным УП «Белтехосмотр», за время акции количество транспорта, который прибыл для инструментального контроля на станции диагностики, увеличилось на 50%. Так, в среднем по стране на станциях техосмотра в сутки насчитывалось 3480 автомобилей, в период проведения мероприятий число машин выросло до 5241 в сутки. В ГАИ констатируют, что таким образом риски и угрозы безопасности дорожного движения снизились.

В целом за текущий год сотрудники ГАИ выявили более 195 тысяч участников дорожного движения, которые управляют транспортным средством без техосмотра. Повторно в течение года за такое нарушение задержано более 75 тысяч водителей. Более 100 человек привлекались к ответственности 10 и более раз.

Немало автовладельцев протестует против привязки дорожного сбора к техосмотру. По данным УП «Белтехосмотр», в 2018 году ТО прошли 1 млн 239 тысяч автомобилей, тогда как в 2013 году, до введения дорожного сбора, эта цифра составляла 1 млн 869 тысяч, то есть количество прошедшего техосмотр транспорта снизилось на 34%.

При этом из-за технической неисправности автомобилей в 2018 году произошло 26 ДТП, в том числе 5 – со смертельным исходом. В 2019 году по этой причине произошло 8 автоаварий, но статистика может измениться в худшую сторону с наступлением осени, предупредил Александр Цегельник.