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ЭКОНОМИКА РБ


ЗА ЯНВАРЬ-ИЮЛЬ 2019 ГОДА В БЮДЖЕТ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТУПИЛО 1,6 МЛРД РУБЛЕЙ
11:55 22.08.2019

В консолидированный бюджет Гродненской области за январь-июль 2019 года поступило 1616,7 млн. рублей, выполнение текущего плана обеспечено на 109,8%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Гродненской области, в том числе в республиканский бюджет поступило 761,5 млн. рублей, или 110,8%, местные бюджеты – 855,2 млн. рублей, или 108,9%.

По отношению к аналогичному периоду прошлого года поступления консолидированного бюджета в сопоставимых ценах возросли на 8,3% (прирост 123,4 млн. рублей).

Основной объем доходов консолидированного бюджета сформирован за счет поступлений от организаций – 96,6 процента или 1 561,2 млн. рублей (темп роста 108,4 процента).

Поступления от индивидуальных предпринимателей за январь-июль 2019 года сложились в размере 32,8 млн. рублей (темп роста – 108,5%), физическими лицами внесено в бюджет 22,7 млн. рублей (98,1%), что составляет 2,0% и 1,4% поступлений соответственно.
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