Для качественной работы учреждений общего среднего образования имеются необходимые условия. Об этом заявил министр образования Беларуси Игорь Карпенко на заседании коллегии Министерства образования.

По его словам, создана соответствующая нормативная правовая база, разработано научно-методическое обеспечение, осуществляется подготовка педагогических кадров, через сеть учреждений дополнительного образования взрослых обеспечивается их переподготовка и повышение квалификации; в рамках Государственной программы «Образование и молодежная политика» на 2016-2020 годы приобретается учебное оборудование и средства обучения, в том числе за счет централизованных поставок для учебных кабинетов физики, химии, биологии, закупка мультибордов.

И. Карпенко акцентировал, что обеспечение качества образования – это обязанность каждого учреждения образования.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Минобразования, к учебным занятиям в новом учебном году приступят около 1 млн. 30 тыс. учащихся, в том числе 115 тыс. первоклассников, что на 5 тысяч больше, чем в 2018/2019 учебном году. Планируется работа 3003 учреждений общего среднего образования, из которых на сегодня, по оперативной информации с мест, паспорта готовности подписаны в 88% школ.

В этом году по итогам централизованного тестирования 326 выпускников показали 338 стобалльных результатов, из них являлись выпускниками учреждений общего среднего образования текущего года 252 абитуриента (77 процентов).

На международном уровне учащиеся учреждений образования Беларуси демонстрируют высокие результаты: только за последние три года 180 участников национальных команд привезли с международных олимпиад 145 медалей: 15 золотых, 54 серебряных, 76 бронзовых.

Начиная с 2015/2016 учебного года, осуществляется поэтапное обновление содержания общего среднего образования, в связи с чем были качественно обновлены стандарты, учебные планы, учебные программы, учебники и учебно-методические пособия.

Введено профильное обучение на III ступени общего среднего образования. С прошлого учебного года возможность изучать учебные предметы на повышенном уровне получили учащиеся VIII-IX классов всех школ и гимназий (так называемая допрофильная подготовка). Одновременно в школах сохранили функционирование X базовых классов для тех учащихся, кто по результатам успеваемости не проходит для обучения в профильных классах. Эти учащиеся наряду с освоением образовательной программы среднего образования проходят курс профессиональной подготовки. И эти классы должны формироваться в первую очередь под потребности реального сектора экономики.

Особое внимание сегодня уделяется вопросам подготовки педагогических кадров, организации повышения их квалификации и переподготовки.

В декабре будут получены результаты участия учащихся республики в международном исследовании PISA, что позволит получить представление о том, насколько наше образование является практико-ориентированным.

Психологическое здоровье и благополучие учащихся является необходимым условием его полноценного развития. Для координации деятельности педагогов-психологов учреждений образования, социально-педагогических центров на базе Института психологии БГПУ имени М.Танка создан Республиканский центр психологической помощи, который с сентября начнет оказывать практическую психологическую помощь несовершеннолетним, их законным представителям, педагогическим работникам. Важно выстроить взаимодействие всех заинтересованных и не превратить этот центр в еще один орган статистики и контроля.

Неотъемлемой, органичной составляющей педагогической деятельности, интегрированной в образовательный процесс, является воспитание. В учреждениях общего среднего образования будет продолжена реализация информационно-образовательного проекта «Школа активного гражданина» для VIII-XI классов, а в учреждениях профессионально-технического образования начнется его реализация в новом учебном году.