«Мозырские молочные продукты» могут вновь поставлять в Россию пастеризованные сливки наливом. Об этом сообщил Россельхознадзор.

«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 22 августа 2019 года отменяет введенные ранее ограничения на поставки в Россию сливок пастеризованных наливом с белорусского предприятия КПУП «Мозырские молочные продукты», - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что решение принято на основании полученных от белорусской стороны материалов расследований, принятых мер для устранения выявленных нарушений, а также ходатайства Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.

Отправляемая в Россию продукция данного предприятия должная быть выработана с 22 августа 2019 года и сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом.