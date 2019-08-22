|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|22.08.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
МОЗЫРСКИЕ МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ МОГУТ ВНОВЬ ПОСТАВЛЯТЬ В РОССИЮ ПАСТЕРИЗОВАННЫЕ СЛИВКИ НАЛИВОМ
10:59 22.08.2019
«Мозырские молочные продукты» могут вновь поставлять в Россию пастеризованные сливки наливом. Об этом сообщил Россельхознадзор.
«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 22 августа 2019 года отменяет введенные ранее ограничения на поставки в Россию сливок пастеризованных наливом с белорусского предприятия КПУП «Мозырские молочные продукты», - говорится в сообщении.
В нем отмечается, что решение принято на основании полученных от белорусской стороны материалов расследований, принятых мер для устранения выявленных нарушений, а также ходатайства Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.
Отправляемая в Россию продукция данного предприятия должная быть выработана с 22 августа 2019 года и сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 23.08.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 22.08.2019
Курсы в банках
на 22.08.2019
Конвертация в банках
на 22.08.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте