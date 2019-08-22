На 1 августа 2019 года на учете в налоговых органах Витебской области состояло 22342 индивидуальных предпринимателя, от которых в бюджет области поступило 28,9 млн. рублей

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Витебской области, темп роста по сравнению с соответствующим периодом прошлого года в фактических ценах составил 117,9%.

Основную долю составляют поступления по следующим налогам: по налогу при упрощенной системе налогообложения – 13,0 млн. рублей, по единому налогу с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц – 6,2 млн. рублей, по налогу на добавленную стоимость на товары, ввозимые на территорию Республики Беларусь – 2,8 млн. рублей.

Кроме того, поступления подоходного налога с доходов от предпринимательской деятельности составили 4,3 млн. рублей.