|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|22.08.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТ ОТ ИП ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮЛЬ УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 17,9%
10:17 22.08.2019
На 1 августа 2019 года на учете в налоговых органах Витебской области состояло 22342 индивидуальных предпринимателя, от которых в бюджет области поступило 28,9 млн. рублей
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Витебской области, темп роста по сравнению с соответствующим периодом прошлого года в фактических ценах составил 117,9%.
Основную долю составляют поступления по следующим налогам: по налогу при упрощенной системе налогообложения – 13,0 млн. рублей, по единому налогу с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц – 6,2 млн. рублей, по налогу на добавленную стоимость на товары, ввозимые на территорию Республики Беларусь – 2,8 млн. рублей.
Кроме того, поступления подоходного налога с доходов от предпринимательской деятельности составили 4,3 млн. рублей.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 23.08.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 22.08.2019
Курсы в банках
на 22.08.2019
Конвертация в банках
на 22.08.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте