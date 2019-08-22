Более двух десятков проектов, в том числе проект бобруйского производителя сладостей, 7 августа указом включены в инновационную программу до 2020 года.

Напомним, «Красный пищевик» работает над открытием нового производства мармеладных изделий в Славгороде.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Белгоспищепром», основанием включения данного проекта в Государственную программу стало признание 60% продукции, которая будет выпускаться в юго-восточном регионе Могилевской области, инновационной. А государственная финансовая поддержка нужна на закупку современной могульной линии. Речь идет об 11 миллионах белорусских рублей. Финансирование будет выделено в два этапа.

«Открытием производства в Славгороде мы намерены значительно укрепить позиции в мармеладном деле, – отметил директор ОАО «Красный пищевик» Сергей Анюховский. – У бобруйской фабрики для этого есть все: опыт, люди и поддержка государства. Это в прямом смысле инвестиции в будущее фабрики и кондитерской отрасли страны в целом».

На основном производстве в Бобруйске уже разрабатывают мармеладные новинки, которые будут выходить с конвейера современной могульной линии в Славгороде. Осенью свет увидит новая линейка жевательного мармелада Verry Berry.

К слову, не менее 40% продукции с новой площадки предполагается реализовывать на рынках стран Евросоюза, Азии (в большей мере ориентируясь на КНР).