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ЭКОНОМИКА РБ
«КРАСНЫЙ ПИЩЕВИК» ПОЛУЧИТ ИЗ БЮДЖЕТА 11 МЛН РУБЛЕЙ НА ЗАКУПКУ СОВРЕМЕННОЙ МОГУЛЬНОЙ ЛИНИИ
09:40 22.08.2019
Более двух десятков проектов, в том числе проект бобруйского производителя сладостей, 7 августа указом включены в инновационную программу до 2020 года.
Напомним, «Красный пищевик» работает над открытием нового производства мармеладных изделий в Славгороде.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Белгоспищепром», основанием включения данного проекта в Государственную программу стало признание 60% продукции, которая будет выпускаться в юго-восточном регионе Могилевской области, инновационной. А государственная финансовая поддержка нужна на закупку современной могульной линии. Речь идет об 11 миллионах белорусских рублей. Финансирование будет выделено в два этапа.
«Открытием производства в Славгороде мы намерены значительно укрепить позиции в мармеладном деле, – отметил директор ОАО «Красный пищевик» Сергей Анюховский. – У бобруйской фабрики для этого есть все: опыт, люди и поддержка государства. Это в прямом смысле инвестиции в будущее фабрики и кондитерской отрасли страны в целом».
На основном производстве в Бобруйске уже разрабатывают мармеладные новинки, которые будут выходить с конвейера современной могульной линии в Славгороде. Осенью свет увидит новая линейка жевательного мармелада Verry Berry.
К слову, не менее 40% продукции с новой площадки предполагается реализовывать на рынках стран Евросоюза, Азии (в большей мере ориентируясь на КНР).
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