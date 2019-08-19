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ЭКОНОМИКА РБ


ЦЕНЫ НА КВАРТИРЫ В МИНСКЕ ЗА НЕДЕЛЮ НЕЗНАЧИТЕЛЬНО ПОДРОСЛИ
17:19 19.08.2019

За минувшую неделю, c 12 по 19 августа 2019 года, индекс цен на квартиры в Минске вырос на 0,1% и составил 1359 $/м2. Рост цен в годовом выражении составляет 4,3%, пишет информационно-аналитический центр Realt.by.

Средняя цена квартир в новостройках Минска выросла за неделю на 0,2% и превысила круглую отметку в 1300 $/м2 впервые с января 2016 года.

После двух недель полного штиля стало расти предложение квартир, что можно рассматривать, как первые признаки завершения сезона отпусков. Количество выставленных на продажу квартир выросло на 0,9%. При этом 2-комнатных квартир стало больше на 1,8%, 3- и 4-комнатных на 0,7%. Предложение «однушек» по итогам недели не изменилось.

1- и 4-комнатные квартиры закончили неделю ростом цен. Небольшое снижение зафиксировано у «трешек», для 2-комнатных квартир неделя прошла без изменений.

Только в Ленинском районе по итогам недели было зафиксировано небольшое снижение цен (-0,1%). В остальных районах цены на квартиры росли, максимальные темпы были отмечены в Партизанском (+0,9%) и Советском (+0,9%) районах. В последнем также наблюдается самое высокое повышение цен за последний месяц (+1,9%).

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация: Брест — 782 $/м2 (-0,1%), Витебск — 612 $/м2 (+0,5%), Гомель — 615 $/м2 (-0,1%), Гродно — 709 $/м2 (без изменений), Могилев — 621 $/м2 (+0,4%).
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