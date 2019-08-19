Показ коллекции одежды для школьников «ШКОЛА-2019» пройдет 21 августа в столичном торговом доме «На Немиге» 21 августа в 13.00.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Беллегпром», в показе будут демонстрироваться коллекции одежды ЗАО «Калiнка».

На протяжении последних лет швейное предприятие концерна «Беллегпром» ЗАО «Калiнка» является бессменным лидером в изготовлении коллекций одежды делового стиля для учащихся. В этом году в коллекции предприятия более 150 моделей делового стиля для девочек и мальчиков. Все модели сочетаются между собой, создавая большое количество новых образов. Комплекты, сарафаны, платья, жакеты, юбки и брюки выполнены из поливискозных тканей в комбинации с плиссировкой, трикотажем в темно-синей цветовой гамме, выбранной в качестве основы коллекции.

Радуют покупателей не только дизайн и комфорт, но и ценовая доступность изделий.

При сотрудничестве с театром мод «Вершина» будет представлен широкий ассортимент одежды делового стиля. Особенно актуальной будет демонстрация для тех, кто еще не до конца определился с выбором.

Вход свободный: 1-й уровень ТЦ «На Немиге», у фонтана (рядом с кафе «Уютный дворик»).