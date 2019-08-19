Жлобинским межрайонным отделом управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гомельской области выявлен факт злоупотребления служебными полномочиями бывшим руководителем сельскохозяйственного предприятия Рогачевского района.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, директор открытого акционерного общества с января 2018 года по февраль 2019 года давал указания заведующим животноводческими фермами о продаже крупного рогатого скота фермеру из соседнего района по цене гораздо ниже себестоимости. Всего за год было реализовано 49 коров (фермер приобретал их для последующей перепродажи). При этом оформлялись документы, согласно которым КРС покупали работники этого же сельхозпредприятия.

Своими действиями руководитель ОАО причинил ущерб возглавляемой им сельхозорганизации на общую сумму более 37 тыс. рублей.

За злоупотребление служебными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия, Рогачевским райотделом Следственного комитета в отношении экс-директора сельхозпредприятия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 424 Уголовного кодекса.