|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|19.08.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
НОВЫЙ МАГАЗИН SERGE ОТКРЫЛСЯ В КРАСНОДАРЕ
15:40 19.08.2019
Новый магазин SERGE открылся в Краснодаре (ш. Нефтяников, 42, ТЦ «Сказка»).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ООО «Инком-Фэшн», в магазине представлен весь ассортимент мужской и женской продукции торговой марки SERGE: нижнее белье, одежда для сна и отдыха, верхняя одежда и одежда для спорта. Большой выбор элегантных кружевных и практичных хлопковых моделей.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 20.08.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 19.08.2019
Курсы в банках
на 19.08.2019
Конвертация в банках
на 19.08.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте