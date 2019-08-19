ЭКОНОМИКА РБ

НОВЫЙ МАГАЗИН SERGE ОТКРЫЛСЯ В КРАСНОДАРЕ

15:40 19.08.2019 Новый магазин SERGE открылся в Краснодаре (ш. Нефтяников, 42, ТЦ «Сказка»). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ООО «Инком-Фэшн», в магазине представлен весь ассортимент мужской и женской продукции торговой марки SERGE: нижнее белье, одежда для сна и отдыха, верхняя одежда и одежда для спорта. Большой выбор элегантных кружевных и практичных хлопковых моделей.