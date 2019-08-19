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ЭКОНОМИКА РБ
БРЕСТСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ВЫЯВИЛИ 9,5 ТЫСЯЧИ «ЛИШНИХ» ЕДИНИЦ ТОВАРА НА 600 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
15:07 19.08.2019
Более 9,5 тыс. единиц товаров различного наименования ввозились из Польши в нашу страну с нарушением таможенного законодательства. Этот факт зафиксировали брестские таможенники в пункте пропуска «Козловичи» при досмотре грузового автопоезда.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Брестской таможне, гражданин Беларуси представил к таможенному контролю товаросопроводительные документы на сборный груз весом в 6 тонн и стоимостью в 15 тыс. долларов США.
При проверке с применением инспекционно-досмотрового комплекса таможенники установили наличие в грузовом отсеке неуказанных в документах 9,5 тыс. единиц одежды, обуви, запчастей, цемента и даже обработанных шкур животных. Последние в настоящее время находятся на экспертизе.
По предварительной оценке, общая стоимость товара составила почти 600 тыс. рублей.
Брестской таможней по факту нарушения таможенного законодательства начат административный процесс в соответствии с ч.1 ст. 14.5 КоАП. В настоящее время товар изъят.
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