Более 9,5 тыс. единиц товаров различного наименования ввозились из Польши в нашу страну с нарушением таможенного законодательства. Этот факт зафиксировали брестские таможенники в пункте пропуска «Козловичи» при досмотре грузового автопоезда.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Брестской таможне, гражданин Беларуси представил к таможенному контролю товаросопроводительные документы на сборный груз весом в 6 тонн и стоимостью в 15 тыс. долларов США.

При проверке с применением инспекционно-досмотрового комплекса таможенники установили наличие в грузовом отсеке неуказанных в документах 9,5 тыс. единиц одежды, обуви, запчастей, цемента и даже обработанных шкур животных. Последние в настоящее время находятся на экспертизе.

По предварительной оценке, общая стоимость товара составила почти 600 тыс. рублей.

Брестской таможней по факту нарушения таможенного законодательства начат административный процесс в соответствии с ч.1 ст. 14.5 КоАП. В настоящее время товар изъят.