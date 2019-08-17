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ЭКОНОМИКА РБ


ЗАМНАЧАЛЬНИКА ИМНС ПО ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВЕДЕТ 21 АВГУСТА ПРЯМУЮ ЛИНИЮ
14:49 19.08.2019

Заместитель начальника инспекции – начальник управления оперативных мероприятий инспекции Министерства по налогам и сборам Беларуси по Гродненской Дмитрий области Горбацевич проведет 21 августа прямую телефонную линию.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Гродненской области, задать вопросы можно с 9.00 до 13.00 по телефону 8 (0152) 45-30-30.
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