Итоги вступительной кампании подведены в юридическом колледже Белорусского государственного университета.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, в нынешнем году из 409 поданных заявлений зачислено 175 учащихся. Из них на дневную бюджетную форму получения образования на основе базового образования зачислено 25 человек. Конкурс составил 5,1 человек на место, проходной балл – 9,7 (в 2018 году – 9,6). Из 25 зачисленных свидетельство об общем базовом образовании с отличием имеют 18.

На дневную бюджетную форму получения образования на основе среднего образования зачислено 25 человек. Конкурс в этом году составил 4,2 человека на место (в 2018 – 6,0). Проходной балл – 24,0 (в 2018 году – 24,2).

На дневную платную форму получения образования на основе общего базового образования было подано 127 заявлений, из них зачислено 100 учащихся. Конкурс – 1,3 человека на место (в 2018 году – 1,6 на 75 мест). Проходной балл составил 8,3 (в 2018 году – 8,8).

На дневную платную форму получения образования на основе среднего образования из 51 желающего принято 25 человек. Конкурс составил 2,4 человека на место (4 вне конкурса) (в 2018 году – 3,1). Для обучения на платной форме абитуриентам необходимо было набрать 20,9 баллов (в 2018 году – 21,1).