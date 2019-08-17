Беларусь с 17 августа временно ограничила ввоз свинины из Белградского и Подунайского округов Сербии.

«По информации Международного эпизоотического бюро от 11.08.2019 года на территориях Белградского и Подунайского округов Сербии зарегистрированы случаи заболевания свиней африканской чумой свиней. В связи с этим с 17.08.2019 вводятся временные ограничения на ввоз на территорию Беларуси из Сербии живых свиней, зоопарковых и цирковых восприимчивых видов животных, спермы хряков, свинины (в том числе мяса диких кабанов) и другого пищевого свиноводческого сырья, а также продуктов их переработки, кожевенного, рогокопытного и кишечного сырья, щетины, охотничьих трофеев, полученных от восприимчивых видов животных, кормов и кормовых добавок животного происхождения, в том числе из рыбы и птицы», - говорится в указаниях Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.

Ограничения также распространяются на ввоз кормов и кормовых добавок для кошек и собак, а также готовых кормов для кошек и собак, прошедших термическую обработку, содержащих в своем составе свиноводческое сырье.

Также необходимо принять дополнительные меры контроля по обеспечению биологической защиты крупных свиноводческих комплексов, свиноводческих ферм и хозяйств всех форм собственности.