На предприятии ООО «СУЭК-Хакасия» (Россия) проходят промышленные испытания отечественного комплекса роботизированных перевозок угля на базе карьерных самосвалов БЕЛАЗ-7513R.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «БЕЛАЗ», роботизированные «БЕЛАЗы» грузоподъемностью 130 тонн работают на угольном разрезе участка открытых горных работ «Абаканский» разреза «Черногорский» ООО «СУЭК-Хакасия» в паре с экскаватором ЭКГ-8У. Беспилотные карьерные самосвалы движутся по выделенному участку разреза протяженностью 1 350 метров и перевозят вскрышную породу. В настоящее время идет оптимизация под конкретные геологические условия разреза, чтобы максимизировать эффективность цикла перевозки. В дальнейшем планируется, что эксплуатация роботов перейдет в круглосуточный режим и этот цикл будет повторяться без необходимости непосредственного участия человека в этом процессе.

Одновременное движение сразу двух самосвалов на одном участке – самая технологически сложная часть проекта. Для реализации разъезда двух машин созданы специальные алгоритмы, позволяющие выбрать оптимальную очередность движения самосвала. На участке также имеется пересечение с технологической дорогой общего пользования, для переезда которой реализован алгоритм автоматизированного управления шлагбаумами и светофорами на перекрестке.

Технология внедряется ОАО «БЕЛАЗ», производителем карьерной техники, совместно с компанией «ВИСТ Групп» (входит в ГК «Цифра»), одним из лидеров в области цифровизации предприятий горно-металлургической промышленности.

«Испытания автономных самосвалов в условиях действующего угольного разреза – важный шаг в реализации технологии безлюдной добычи и перевозки. Этот проект мы реализуем вместе с нашими технологическими партнерами – СУЭК и БЕЛАЗ, уверен, что успех этого проекта станет важным этапом развития для всех участников», – сказал генеральный директор «ВИСТ Групп» Дмитрий Владимиров.

Как отметили представители Белорусского автомобильного завода, роботизированные самосвалы являются неотъемлемой частью проекта «Интеллектуальный карьер» – технологии управления процессами добычи и транспортировки на горнодобывающих предприятиях в полностью автономном режиме. Роботизация горнодобычи – перспективное направление, позволяющее вывести оператора карьерного самосвала из-под воздействий вредных производственных факторов согласно требованиям техники безопасности труда для персонала, находящегося в карьере, решить проблему управления самосвалов в удаленных и труднодоступных местах, максимально увеличить эффективность парка техники, решить проблему нехватки квалифицированных кадров и др. К самосвалам-роботам уже проявляют особый интерес в России, Чили, Перу и других странах, особенно в карьерах, где человеку работать небезопасно по многим причинам.

Сегодня же основной ожидаемый эффект от использования роботизированной техники – уменьшение затрат на эксплуатацию машин, изменение параметров ведения горных работ (ширина зоны погрузки, дорог, изменение углов бортов карьера).

Роботизация техники «БЕЛАЗ» призвана повысить ее производительность, безопасность и эксплуатационную эффективность за счет автоматизации процесса погрузочно-доставочных работ.