РУП «Белпочта» с 28 августа повышает тарифы на некоторые услуги. Это предусмотрено постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли №66 от 7 августа 2019 г., опубликованным 17 августа на Национальном правовом интернет-портале.

Документом устанавливаются новые предельные тарифы на услуги электросвязи (телефонной связи) и почтовой связи общего пользования.

Согласно постановлению, пересылка почтовой карточки, письма или бандероли массой до 20 г для физических лиц составит 0,54 руб. За каждые последующие полные или неполные 20 г массы письма или бандероли нужно будет доплачивать 0,05 руб.

Для юридических лиц и ИП пересылка почтовой карточки, письма и бандероли до 20 г составит 0,45 руб. За каждые последующие полные или неполные 20 г массы письма или бандероли надо будет доплатить 0,0417 руб.

Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.