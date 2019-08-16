Александр Лукашенко 19 августа согласовал назначение руководителей местных органов власти в трех районах Могилевской области.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, руководить Белыничским райисполкомом будет Василий Захаренко, сейчас он председательствует в Климовичском районном Совете депутатов. Первый заместитель гендиректора ОАО "Управляющая компания холдинга "Агромашсервис" Николай Степанов согласован на должность председателя Дрибинского райисполкома. Александр Ефимчик, исполнительный директор по производству и сельскому хозяйству предприятия "Могилевские семена трав", возглавит Чаусский райисполком.

Александр Лукашенко отметил, что главным направлением хозяйственной деятельности в этих районах является сельское хозяйство, и ему надо будет уделять особое внимание. Кроме того, новоиспеченным председателям райисполкомов необходимо погрузиться в целом в вопросы экономики, изучить особенности промышленности в своих районах и даже заняться идеологией - комплекс вопросов очень широкий.

Лукашенко заметил, что в этих районах есть несколько убыточных хозяйств - с ними необходимо работать в первую очередь.

Согласовывая назначение руководителей местных органов власти, он ориентировал местную вертикаль поддерживать население и постоянно общаться с гражданами, выполнять данные им обещания.

"У нас нормальные люди: если их попросить, они обязательно откликнутся. Но только не надо обманывать. Если ты что-то попросил и пообещал - обязательно сделай. Не можешь сделать сегодня, скажи, что сделаешь завтра. Аккуратно работайте с людьми, поддерживайте их. Если есть какая-то несправедливость, обязательно отреагируйте. Или сами решите, или, если не можете на своем, областном уровне решить, немедленно позвоните Главе Администрации - мы займемся этим", - подчеркнул Александр Лукашенко.

По его мнению, самое страшное в работе органов власти - несправедливое отношение к людям.

"Люди все могут простить, но несправедливость никогда не простят. В основе работы власти должно быть справедливое отношение к людям и справедливое решение вопросов", - убежден он.

Назначая Андрея Кунцевича заместителем главы Администрации президента, Александр Лукашенко актуализировал задачи, стоящие сегодня перед идеологической вертикалью.

Андрей Кунцевич будет курировать сферы идеологии и работы СМИ. В этой связи был отмечен его значительный опыт по данным направлениям, включая профессиональное образование.