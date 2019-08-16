Минским районным отделом Следственного комитета расследуется уголовное дело в отношении директора одного из оздоровительных центров в Минском районе.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Следственном комитете, должностное лицо было задержано сотрудниками ОБЭП Минского РУВД на территории базы после получения взятки в сумме 750 рублей за лоббирование интересов общества с ограниченной ответственностью.

По имеющимся у следствия сведениям, директор систематически получал взятки от представителей коммерческих организаций за благоприятное решение вопросов о признании их победителями в проводимых процедурах закупок, привлечении в качестве подрядчиков для выполнения различных ремонтных работ и заключении с ними соответствующих договоров.

В рамках расследования проводятся допросы, обыски, осмотры документов, касающихся деятельности учреждения, ряд криминалистических экспертиз, проведение которых поручено специалистам ГКСЭ. Наложен арест на имущество.

Подследственному предъявлено обвинение, к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.