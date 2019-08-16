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ЭКОНОМИКА РБ
ОАО «БЕЛКОММУНМАШ» ПОСТАВИТ В ИВАНО-ФРАНКОВСК 29 ТРОЛЛЕЙБУСОВ
12:00 19.08.2019
Первый низкопольный троллейбус модели 321 производства «Белкоммунмаш» 14 августа прибыл в Ивано-Франковск (Украина).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «УКХ «Белкоммунмаш», троллейбус отправлен в рамках исполнения контракта на поставку 29 единиц.
Троллейбусы оборудованы системой кондиционирования кабины водителя, видеонаблюдения, Wi-Fi, а также кнопкой для открытия дверей.
В проекте для Ивано-Франковска «Белкоммунмаш» впервые использовал технологию изготовления кузова из нержавеющей стали.
До конца 2019 года Ивано-Франковск получит еще 28 троллейбусов, кроме того, в 22 единицах будет дополнительно установлена система кондиционирования пассажирского салона.
Данный проект финансируется Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР).
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