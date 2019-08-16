ЭКОНОМИКА РБ

ОАО «БЕЛКОММУНМАШ» ПОСТАВИТ В ИВАНО-ФРАНКОВСК 29 ТРОЛЛЕЙБУСОВ

12:00 19.08.2019 Первый низкопольный троллейбус модели 321 производства «Белкоммунмаш» 14 августа прибыл в Ивано-Франковск (Украина). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «УКХ «Белкоммунмаш», троллейбус отправлен в рамках исполнения контракта на поставку 29 единиц. Троллейбусы оборудованы системой кондиционирования кабины водителя, видеонаблюдения, Wi-Fi, а также кнопкой для открытия дверей. В проекте для Ивано-Франковска «Белкоммунмаш» впервые использовал технологию изготовления кузова из нержавеющей стали. До конца 2019 года Ивано-Франковск получит еще 28 троллейбусов, кроме того, в 22 единицах будет дополнительно установлена система кондиционирования пассажирского салона. Данный проект финансируется Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР).