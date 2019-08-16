В структуре поступлений по категориям плательщиков в Минске лидирует негосударственный сектор экономики с долей 73,4%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре МНС по Минску, в том числе вклад организаций негосударственного сектора на 1 августа 2019 года составляет 68,4%. На организации государственного сектора приходится 26,6% всех поступлений, на физических лиц – 3,1%, на индивидуальных предпринимателей – 1,9%.

В Минске насчитывается 132,4 тыс. субъектов негосударственного сектора экономики и почти 2,6 тыс. субъектов государственного сектора. Эти плательщики внесли в бюджет 5670,2 млн. рублей и 2146,2 млн. рублей соответственно.