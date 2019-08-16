|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|19.08.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
НА 1 АВГУСТА 73,4% БЮДЖЕТА МИНСКА ОБЕСПЕЧЕНО НЕГОСУДАРСТВЕННЫМ СЕКТОРОМ ЭКОНОМИКИ
11:53 19.08.2019
В структуре поступлений по категориям плательщиков в Минске лидирует негосударственный сектор экономики с долей 73,4%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре МНС по Минску, в том числе вклад организаций негосударственного сектора на 1 августа 2019 года составляет 68,4%. На организации государственного сектора приходится 26,6% всех поступлений, на физических лиц – 3,1%, на индивидуальных предпринимателей – 1,9%.
В Минске насчитывается 132,4 тыс. субъектов негосударственного сектора экономики и почти 2,6 тыс. субъектов государственного сектора. Эти плательщики внесли в бюджет 5670,2 млн. рублей и 2146,2 млн. рублей соответственно.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 17.08.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 16.08.2019
Курсы в банках
на 19.08.2019
Конвертация в банках
на 19.08.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте