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ЭКОНОМИКА РБ
ПЕРВЫЙ 240-ТОННЫЙ «БЕЛАЗ» НАЧАЛ РАБОТУ В ЕВРАЗ КАЧКАНАРСКОМ ГОКЕ
11:42 19.08.2019
Карьерный самосвал БЕЛАЗ-75313 грузоподъемностью 240 тонн введен в эксплуатацию на ЕВРАЗ Качканарском горно-обогатительном комбинате (Россия).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «БЕЛАЗ», это первый для ГОКа 240-тонник, до этого закупались машины меньшей грузоподъемности. В ходе торжественного ввода в эксплуатацию состоялась демонстрация технических возможностей самосвала.
Карьерный самосвал изготовлен по индивидуальным техническим требованиям потребителя. В частности, установлена диагональная лестница, а окраска машины выполнена в цветовой корпоративной идентификации АО «ЕВРАЗ КГОК».
БЕЛАЗ-75313 – новинка 2018 года в этом классе грузоподъемности. Он более мощный, более современный за счет многих технических решений, в том числе электропривода переменно-переменного тока. Это надежная и экономичная машина, которая пользуется спросом у потребителей карьерной техники. Сегодня карьерные самосвалы серии БЕЛАЗ-7531 эффективно работают в сложнейших климатических и технических условиях эксплуатации.
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