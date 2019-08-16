Комитет госконтроля Могилевской области провел аудит эффективности промышленного комплекса региона.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, в последние годы наблюдается положительная динамика по многим ключевым показателям.

Так, принимаемые органами власти и организациями меры обеспечили рост валовой добавленной стоимости в обрабатывающей и горнодобывающей промышленности. С 2015 года увеличивается удельный вес промышленности в структуре ВРП (с 30,2% до 35,1%). Отмечается рост объема промышленного производства (в 2016 году – 1,3%, в 2017 году – 5,7%, в 2018 году – 3,8%) и выручки от реализации продукции (в 2016 году – 19,9%, в 2017 году – 10%, в 2018 году – 5,3%). Объем иностранных инвестиций увеличился со 120 млн. долларов в 2015 году до 252 млн. долларов в 2018 году.

Вместе с тем в отрасли имеются системные проблемы, которые не решаются на протяжении длительного времени.

Снижение объема производства продукции в 2017 году произошло в каждой пятой из 182 изученных госконтролерами промышленных организаций, в 2018 году – в каждой четвертой. Объем выручки от реализации продукции в 2017-2018 годах уменьшился в каждой четвертой организации промышленности.

Производственные мощности предприятий не загружены полностью. Так, в 2014-2017 годах мощности по выпуску прицепов и полуприцепов были использованы на 17,2-46,5%, стальных труб – на 23,9-49,6%, пиломатериалов – на 32,5-47,6%.

Растут затраты на производство продукции (увеличились в 2018 году по сравнению с 2017 годом на 12,2% при росте объема промышленного производства на 3,8%). За последние два года на 25,8% увеличились складские запасы. Несвоевременно проводится обновление производственных фондов. Медленными темпами осваиваются новые рынки сбыта продукции. Недостаточен уровень инновационного развития.

В регионе насчитывается более 100 нерентабельных и низкорентабельных промышленных организаций, которые имеют значительные суммы просроченной дебиторской и кредиторской задолженностей. Отдельные значимые для региона промышленные организации признаны экономически несостоятельными (ОАО «Могилевский завод «Строммашина», ОАО «Климовичский ликеро-водочный завод», ОАО «Кожевник», ОАО «Казимировский опытно-экспериментальный завод», ОАО «Быховский консервно-овощесушильный завод», ОАО «Могилеврыба», ЗАО «Могилевская швейная фирма «Вяснянка» и др.).

Из-за просчетов при принятии управленческих решений, в том числе при проведении модернизации действующих и создании новых производств, продукция некоторых предприятий неконкурентоспособна на внешних рынках. Промышленные организации испытывают недостаток собственных средств для внедрения современных технологий, сказывается и дефицит высококвалифицированных кадров.

Коллегией КГК Могилевской области внесены предложения по улучшению положения дел в организациях промышленной отрасли региона.