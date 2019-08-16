В Минске осуществляют деятельность 135 тыс. субъектов хозяйствования.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Минску, в составе хозяйствующих субъектов 58 тыс. организаций и 77 тыс. индивидуальных предпринимателей. Также, плательщиками налогов (сборов) являются 260 тыс. граждан.

По итогам семи месяцев текущего года в десятку крупных плательщиков столицы вошли: ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», ЗАО «Белорусская нефтяная компания», РУП «МИНСКЭНЕРГО», ООО «Табак–инвест», СООО «Мобильные ТелеСистемы», ЗАО «МИНСКИЙ ЗАВОД ВИНОГРАДНЫХ ВИН», унитарное предприятие «А1», ИООО «ЛУКОЙЛ Белоруссия», ОАО «МИНСК КРИСТАЛЛ» – управляющая компания холдинга «МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП», ООО «ЕВРОТОРГ».

Данными организациями уплачено в бюджет 2,3 млрд рублей, или почти треть доходов консолидированного бюджета города.