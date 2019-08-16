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ЭКОНОМИКА РБ


ТАРИФЫ НА ТЕЛЕФОННУЮ СВЯЗЬ С 28 АВГУСТА В БЕЛАРУСИ ПОВЫШАЮТСЯ
10:20 19.08.2019

, которые предусматривают новые предельные тарифы на услуги электросвязи (телефонной связи) и почтовой связи общего пользования.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе РУП «Белтелеком», в настоящее время тарифы не обеспечивают полного возмещения затрат на их оказание. В связи с этим РУП «Белтелеком» повышает с 28 августа 2019 года в среднем на 8,4% регулируемые тарифы на услуги телефонной связи.

«Необходимо отметить, что РУП «Белтелеком» проводит активную модернизацию своих сетей, направленную на замену устаревших медных линий связи на оптоволоконные по технологии GPON и переключение абонентов в городской и сельской местности на современную IMS-платформу. Указанные мероприятия способствуют снижению себестоимости оказываемых услуг и увеличению возмещения затрат доходами по регулируемым услугам местной телефонной связи», – подчеркнули в «Белтелекоме».

Повышение регулируемых тарифов не коснется других услуг, предоставляемых РУП «Белтелеком» (интернета, телевидения, пакетов услуг и др.).
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