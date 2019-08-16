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ЭКОНОМИКА РБ


ГРАЖДАНЕ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ В 2019 ГОДУ ПРЕДСТАВИЛИ СВЫШЕ 3200 НАЛОГОВЫХ ДЕКЛАРАЦИЙ
09:39 19.08.2019

С начала года граждане Витебской области представили 3224 налоговых деклараций (расчетов) по подоходному налогу с физических лиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Витебской области, из них 1209 или 37,7% от общего количества деклараций представлены в электронном виде через личный кабинет плательщика.

Для получения доступа к личному кабинету плательщика необходимо с личным паспортом посетить любую налоговую инспекцию и получить идентификационный код и пароль. С целью экономии времени можно предварительно заполнить заявку на портале.
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