С начала года граждане Витебской области представили 3224 налоговых деклараций (расчетов) по подоходному налогу с физических лиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Витебской области, из них 1209 или 37,7% от общего количества деклараций представлены в электронном виде через личный кабинет плательщика.

Для получения доступа к личному кабинету плательщика необходимо с личным паспортом посетить любую налоговую инспекцию и получить идентификационный код и пароль. С целью экономии времени можно предварительно заполнить заявку на портале.