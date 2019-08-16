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ЭКОНОМИКА РБ
ДОХОДЫ МИНЧАН В ЯНВАРЕ-ИЮНЕ ВЫРОСЛИ НА 8,7%
09:22 19.08.2019
Реальные располагаемые денежные доходы (за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги) населения Минска в первом полугодии 2019 г. составили 108,7% к уровню первого полугодия 2018 г.
Как сообщает Главное статистическое управление Минска, в общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 69,2%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход – 8%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 16,5%, доходы от собственности и прочие доходы – 6,3%.
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