Реальные располагаемые денежные доходы (за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги) населения Минска в первом полугодии 2019 г. составили 108,7% к уровню первого полугодия 2018 г.

Как сообщает Главное статистическое управление Минска, в общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 69,2%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход – 8%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 16,5%, доходы от собственности и прочие доходы – 6,3%.