ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
19.08.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ДОХОДЫ МИНЧАН В ЯНВАРЕ-ИЮНЕ ВЫРОСЛИ НА 8,7%
09:22 19.08.2019

Реальные располагаемые денежные доходы (за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги) населения Минска в первом полугодии 2019 г. составили 108,7% к уровню первого полугодия 2018 г.

Как сообщает Главное статистическое управление Минска, в общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 69,2%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход – 8%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 16,5%, доходы от собственности и прочие доходы – 6,3%.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 17.08.2019
валюта курс
EUR 2.2714
USD 2.0470
RUB 3.1033
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 16.08.2019
валюта курс +/-
EUR 2.2714 -0.0088
USD 2.0470 +0.0013
RUB 3.1033 +0.004
все курсы архив

Курсы в банках
на 19.08.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2690 2.2790
USD 2.0470 2.0540
RUB 3.0800 3.1000
подробнее

Конвертация в банках
на 19.08.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1100 1.1130
EUR/RUB 73.2000 74.1000
USD/RUB 66.1000 66.7000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте