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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ПРОМПРОИЗВОДСТВО ЗА 7 МЕСЯЦЕВ ВЫРОСЛО НА 0,6%
18:08 16.08.2019
В январе-июле 2019 г. объем промышленного производства в текущих ценах составил 65,1 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 100,6% к январю-июлю 2018 г.
Как сообщает Национальный статкомитет, в том числе в горнодобывающей промышленности объем производства вырос на 1,5%, в обрабатывающей промышленности – на 0,8%, в водоснабженит; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – на1,4%.
В снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом объем промпроизводства сократился на 1,2%.
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