В январе-июле 2019 г. объем промышленного производства в текущих ценах составил 65,1 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 100,6% к январю-июлю 2018 г.

Как сообщает Национальный статкомитет, в том числе в горнодобывающей промышленности объем производства вырос на 1,5%, в обрабатывающей промышленности – на 0,8%, в водоснабженит; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – на1,4%.

В снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом объем промпроизводства сократился на 1,2%.