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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОДУКЦИЕЙ ЗАО СП «МИЛАВИЦА» ЗАИНТЕРЕСОВАЛСЯ ЛОНДОНСКИЙ FASHION-РИТЕЙЛ
17:50 16.08.2019
ЗАО СП «Милавица» представило свою продукцию на выставке модной одежды Pure London Fashion trade exhibition 2019, которая прошла в конце июля в Лондоне (Великобритания).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Беллегпром», в этом году на выставке впервые, помимо производителей женской одежды, аксессуаров и обуви, был отдельно выделен сегмент нижнего белья. Из семи стендов шесть были заняты лондонскими производителями и только один достался иностранному — белорусской компании «Милавица», которая представила две марки белья: Milavitsa и Alisee. Интерес лондонского fashion-ритейла вызвали обе.
Выставка Pure London рассчитана в первую очередь на сегмент b2b. Для крупнейшего белорусского производителя белья было важно установить прямые контакты с торговыми сетями и заинтересовать их продукцией СП ЗАО «Милавица». Лондонский fashion-ритейл проявил интерес к женскому белью из Беларуси, оценив и качество пошива, и дизайн белорусских изделий.
Обозначение взаимного интереса — это лишь первый шаг к выходу на перспективный рынок, но один из самых важных. По причине Brexit, который должен состояться уже до конца текущего года, белорусский производитель получит дополнительные конкурентные преимущества на рынке Великобритании и сможет играть на равных с известными европейскими марками. Вкупе с проявленным интересом со стороны лондонского fashion-ритейла это открывает для СП ЗАО «Милавица» хорошие перспективы по расширению географии поставок своей продукции.
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