Александр Лукашенко поручил разработать в стране программу по вовлечению в оборот низкокачественной деловой древесины. Поручение прозвучало сегодня во время посещения Стародорожского опытного лесхоза, где были рассмотрены финансово-экономическое состояние организации и в целом работа лесохозяйственной отрасли Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, стоит задача перерабатывать весь древесный ресурс. Ее необходимо реализовать в основном в течение ближайших трех лет. Речь идет о древесине, которая не может использоваться на другие нужды, кроме как изготовление щепы и топливных пеллет. Это рентабельно как с точки зрения повышения уровня использования местных топливных ресурсов, так и в качестве экспортной составляющей. Спрос на топливные пеллеты за рубежом достаточно высок.

"Только этот, будущий год, еще 2021-й. Все! Мы увидим потребности на уровне страны. И вы должны спланировать, чтобы на конец 2022 года все перерабатывали. Это главный вопрос. И мы должны на следующую пятилетку спланировать таким образом, чтобы перерабатывали все, чтобы не было бурелома. Это наше величайшее богатство (лес. - Прим.), данное Богом. Все должны переработать. Что не получается оцилиндровать и прочее - надо в пеллеты и продать", - потребовал Лукашенко.

"Мы уже когда-то подошли к вопросу, что делать в лесу, как его переработать, чтобы не сгнило. Надо выработать точную программу с учетом имеющихся знаний. И за пять лет вы должны решить все вопросы в лесу, чтобы было по-хозяйски. Эта программа должна быть напряженная", - сказал он.