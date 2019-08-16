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ЭКОНОМИКА РБ


МИНСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ТАМОЖНЯ РАЗЪЯСНИЛА ПОРЯДОК ВОЗМЕЩЕНИЯ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН ИНВАЛИДАМ I ИЛИ II ГРУППЫ ЗА ВВОЗ АВТО ДЛЯ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
16:43 16.08.2019

В соответствии с указом №140 от 10 апреля 2019г. «О возмещении таможенных пошлин, налогов» (вступил в силу 13.04.2019г.) инвалидам I или II группы, родителям (усыновителям, удочерителям) в многодетных семьях возмещается 50% таможенных пошлин, налогов, подлежащих уплате в отношении транспортных средств, ввозимых на таможенную территорию Беларуси для личного пользования.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минской региональной таможне, указанное возмещение не производится в отношении таможенного сбора за совершение таможенных операций и утилизационного сбора в отношении транспортного средства, ввезенного в Беларусь в качестве товара для личного пользования и выпущенного в свободное обращение.

Действие указа №140 не распространяется на детей-инвалидов либо родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на родителей-воспитателей в детских домах семейного типа, в том числе воспитывающих детей-инвалидов, а также на приемных родителей в приемных семьях.

Возмещение, предусмотренное указом № 40, производится из республиканского бюджета однократно в течение года физическим лицам, постоянно проживающим на территории Беларуси, при условии представления в таможенный орган документов, выданных уполномоченными государственными органами Беларуси, подтверждающих на день выпуска транспортного средства в свободное обращение:

инвалидность I или II группы, - удостоверения инвалида (удостоверение опекуна (попечителя) недееспособных или ограниченно дееспособных инвалидов I или II группы);

статус родителя (усыновителя, удочерителя) в многодетной семье, - удостоверения многодетной семьи.

Если физическое лицо не воспользовалось своим правом на возмещение, предусмотренное указом №140, при таможенном декларировании транспортного средства (выпуске в свободное обращение), то в течение года такое лицо может обратиться в таможенный орган за возмещением.

В соответствии с законодательством приобретение и ввоз на территорию Беларуси транспортного средства может осуществляться любым лицом на основании нотариально заверенной доверенности на право совершения таких действий (далее - доверенность).

Декларантом транспортного средства при его выпуске в свободное обращение могут выступать исключительно инвалид I или II группы, родитель (усыновитель, удочеритель) в многодетной семье. При этом таможенные операции, связанные с таможенным декларированием транспортного средства с целью выпуска в свободное обращение, помимо самого декларанта, могут также осуществляться таможенным представителем по поручению такого лица на основании соответствующего договора. Данный договор с таможенным представителем может заключить как сам инвалид I или II группы, родитель (усыновитель, удочеритель) в многодетной семье, так и от его имени иные лица на основании доверенности.

Выпуск транспортного средства в свободное обращение может осуществляться в республиканском или ведомственном пункте таможенного оформления.

В случае если при ввозе транспортное средство в республиканском пункте таможенного оформления не будет выпущено в свободное обращение, такое транспортное средство подлежит помещению под таможенную процедуру таможенного транзита до ведомственного пункта таможенного оформления.

Для целей применения обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов в размере 50% от суммы таможенных пошлин, налогов, подлежащей уплате в отношении ввезенного транспортного средства, под таможенную процедуру таможенного транзита транспортное средство может быть помещено самим инвалидом I или II группы, родителем (усыновителем, удочерителем) в многодетной семье либо таможенным представителем.

В случае помещения транспортного средства под таможенную процедуру таможенного транзита лицом на основании доверенности, обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов должно быть предоставлено в размере всей суммы таможенных пошлин, налогов, подлежащей уплате в отношении ввезенного транспортного средства, т.е. в полном размере.

Перечень документов, подлежащих представлению физическим лицом при совершении таможенных операций в отношении товаров для личного пользования, установлен пунктом 1 статьи 261 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза и Приложением 1 к указу №360 от 21.07.2014 «О перемещении товаров для личного пользования». Так, в частности, при таможенном декларировании транспортного средства для личного пользования с целью выпуска в свободное обращение в таможенный орган подлежат представлению:

паспорт гражданина Беларуси (инвалид I или II группы, родитель (усыновитель, удочеритель) в многодетной семье);

документы, подтверждающие переход права собственности на такое транспортное средство и его стоимость (счет-справка, договор купли-продажи, спецификация, счет-фактура, счет-проформа, товарный чек, квитанция об оплате и др.);

свидетельство о регистрации транспортного средства (технический паспорт, технический талон);

доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия лица, действующего от имени и по поручению декларанта.

В платежных документах, подтверждающих уплату таможенных пошлин, налогов в отношении транспортного средства, в качестве плательщика должен выступать сам инвалид I или II группы, родитель (усыновитель, удочеритель) в многодетной семье.

В настоящее время положениями указа №140 не установлены какие-либо ограничения по пользованию и распоряжению транспортными средствами, при ввозе которых таможенные пошлины, налоги возмещались в соответствии с данным указом.
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