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ЭКОНОМИКА РБ
В ХОЗЯЙСТВО "ШАПЧИЦЫ-АГРО" ЗА 2015-2019 ГОДЫ ИНВЕСТИРОВАНО ПОЧТИ BR4 МЛН
16:05 16.08.2019
В хозяйство "Шапчицы-агро"", которое курирует завод "Атлант", за 2015-2019 годы инвестировано почти Br4 млн. Такая информация прозвучала сегодня во время посещения Александром Лукашенко ООО "Шапчицы-агро" в Стародорожском районе Минской области
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе-президента, здесь работают более 90 человек, средняя зарплата составляет Br985.
От реализации продукции животноводства в 2019 году хозяйство планирует получить Br4,9 млн выручки (за 2018 год она составила Br4,7 млн) и обеспечить рентабельность молока 46,7%. От продукции растениеводства выручка ожидается в размере Br500 тыс. с рентабельностью 20%.
Александр Лукашенко ознакомился с технологией производства молока в хозяйстве, посетил несколько коровников, в том числе с доильно-молочным блоком. В целом он остался доволен работой хозяйства.
"Здесь неплохо. Но у вас (у "Атланта". - Прим.) еще растениеводство и другие отрасли", - заметил он.
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