Новые фирменные магазины Conte и ОАО «Свiтанак» открылись в Жодино и Столбцах.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Беллегпром», по случаю открытия 16 августа магазина Conte в Жодино (ТРЦ «Вест»; 2 этаж) действует скидка 15% на весь ассортимент, в том числе и новую коллекцию и 50% — на коллекцию весна-лето 2019.

Фирменная торговая сеть Conte охватила все регионы Беларуси. Магазины Conte размещаются в Барановичах и Пинске, Гомеле и Могилеве, Бресте и Мозыре, Орше и Полоцке, а также в Минске, где их насчитывается порядка 10.

Накануне состоялось открытие фирменного магазина «Свiтанак» в Столбцах (ул. Мира, 17). ОАО «Свiтанак» является ведущим производителем трикотажных изделий для всей семьи.