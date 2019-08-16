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ЭКОНОМИКА РБ


ГОСУДАРСТВО МОЖЕТ ОКАЗАТЬ ЗАВОДУ "АТЛАНТ" ПОДДЕРЖКУ, ЧТОБЫ ПОДТОЛКНУТЬ ЕГО РАЗВИТИЕ
15:38 16.08.2019

Государство может оказать заводу "Атлант" поддержку, чтобы подтолкнуть его развитие. Сейчас этот вопрос пока только изучается. Об этом заявил сегодня Александр Лукашенко в ходе посещения ООО "Шапчицы-агро" в Стародорожском районе Минской области.

"Но с этим мы на месте разберемся, на "Атланте", - добавил он.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе-президента, Лукашенко поинтересовался также работой завода "Атлант", подшефным хозяйством которого является "Шапчицы-агро", его финансовыми показателями, уровнем заработной платы, объемами производства и реализации продукции.

По словам Лукашенко, в будущем он планирует побывать на "Атланте" и подробнее ознакомиться с его работой.

"Посмотрим поглубже, что происходит. Я хочу посмотреть, что у нас вообще с "белой" техникой делается", - отметил он, добавив, что у него есть "внутренняя настороженность и боязнь" за "Атлант".

Лукашенко также обратил внимание, что конкуренция на мировом рынке растет, на экономической ситуации в регионе могут сказаться и разлад в отношениях между США и Китаем, поэтому надо быть готовыми ко всем сложностям.
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