Государство может оказать заводу "Атлант" поддержку, чтобы подтолкнуть его развитие. Сейчас этот вопрос пока только изучается. Об этом заявил сегодня Александр Лукашенко в ходе посещения ООО "Шапчицы-агро" в Стародорожском районе Минской области.

"Но с этим мы на месте разберемся, на "Атланте", - добавил он.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе-президента, Лукашенко поинтересовался также работой завода "Атлант", подшефным хозяйством которого является "Шапчицы-агро", его финансовыми показателями, уровнем заработной платы, объемами производства и реализации продукции.

По словам Лукашенко, в будущем он планирует побывать на "Атланте" и подробнее ознакомиться с его работой.

"Посмотрим поглубже, что происходит. Я хочу посмотреть, что у нас вообще с "белой" техникой делается", - отметил он, добавив, что у него есть "внутренняя настороженность и боязнь" за "Атлант".

Лукашенко также обратил внимание, что конкуренция на мировом рынке растет, на экономической ситуации в регионе могут сказаться и разлад в отношениях между США и Китаем, поэтому надо быть готовыми ко всем сложностям.