Министерство антимонопольного регулирования и торговли постановлением №67 от 7 августа 2019 г. снизило цену на газ для сахарных заводов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в МАРТ, документом предусмотрено снижение цены на природный газ для организаций, основным видом деятельности которых является производство сахара, с 533,72 руб. до 501,07 руб. за 1000 куб. м. на период переработки сахарной свеклы (сентябрь-декабрь).

Данная отрасль является одной из наиболее энергоемких.

Постановление №67 распространяет свое действие на отношения, возникающие с 1 сентября.