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ЭКОНОМИКА РБ
ДЛЯ САХАРНЫХ ЗАВОДОВ БЕЛАРУСИ СНИЖАЮТСЯ ЦЕНЫ НА ГАЗ
15:06 16.08.2019
Министерство антимонопольного регулирования и торговли постановлением №67 от 7 августа 2019 г. снизило цену на газ для сахарных заводов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в МАРТ, документом предусмотрено снижение цены на природный газ для организаций, основным видом деятельности которых является производство сахара, с 533,72 руб. до 501,07 руб. за 1000 куб. м. на период переработки сахарной свеклы (сентябрь-декабрь).
Данная отрасль является одной из наиболее энергоемких.
Постановление №67 распространяет свое действие на отношения, возникающие с 1 сентября.
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