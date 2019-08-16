По итогам года будет подсчитано, сколько погибло скота в каждой области и в целом по стране. На это обратил внимание Александр Лукашенко сегодня в ходе посещения ООО "Шапчицы-агро" в Стародорожском районе Минской области.

"За это ответят все. Зачем нам пахать землю, производить корма - для дохлых коров и быков или телят? Это никому не нужно, - подчеркнул Александр Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба. - Это вопиющая бесхозяйственность, это просто преступление. По падежу скота разборки будут жесточайшие".

Как сообщил помощник президента Александр Косинец, в прошлом году в Минской области погибло 19,6 тыс. голов крупного рогатого скота, 102,8 тыс. голов свиней. За первое полугодие 2019-го падеж крупного рогатого скота в регионе составил 10,4 тыс. голов, свиней - 59,6 тыс.

"То есть рост на 17% падежа крупного рогатого скота, на 24% - свиней. Здесь надо проводить очень серьезную работу", - отметил он.

В свою очередь глава Минской области Анатолий Исаченко пояснил, что на самом деле падеж скота в регионе уменьшился: просто статистику перестали прятать и теперь цифры кажутся большими.

"Есть непроизводительное выбытие скота. Оно делится на три направления: падеж, убой или прирезка на месте и продажа населению. Эти два показателя - убой и продажа населению - всегда идут вверх, дабы скрыть падеж. Когда я пришел, мы это прекратили и сказали, что надо показывать то, что есть. И теперь у нас падеж якобы увеличился, но на самом деле за позапрошлый год мы снизили на 16 442 головы непроизводительное выбытие. За первое полугодие этого года - снижение практически 2 тыс. То есть мы убрали жуликов, показываем реальную картину, непроизводительное выбытие уменьшается, хотя оно и есть", - сказал председатель облисполкома.

Он отметил, что по статистике в 2017 году было убито 25 тыс. голов скота в хозяйствах области.

"Это же неправда. Зачем столько скота убивать хозяйствам? Это скрытый падеж. Мы это прекратили, и у нас якобы, по статистике, падеж возрос. На самом деле нет, он уменьшился", - обратил внимание чиновник.

Его слова подтвердил и председатель Комитета госконтроля Леонид Анфимов.

"После того, как мы начали масштабно изучать эту проблему, все-таки немного снизились темпы по сравнению с прошлогодними", - констатировал он.

Александр Лукашенко поручил детально разобраться в этой ситуации, подвести итоги в целом по стране. Отдельные функции здесь возложены также на Генеральную прокуратуру.