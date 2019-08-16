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ЭКОНОМИКА РБ
БОЛЕЕ 44% ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МИНСКА СФОРМИРОВАНО ПЛАТЕЖАМИ ПО НДС
14:47 16.08.2019
Значительная часть доходов консолидированного бюджета Минска (44,2% в общем объеме поступлений) сформирована платежами по налогу на добавленную стоимость.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Минску, весомы объемы платежей по подоходному налогу (15,4%), налогу на прибыль (13,4%), акцизам (4,6%), налогу при упрощенной системе налогообложения (2,4%), налогу на доходы (2,3%), налогу на недвижимость (1,7%), земельному налогу (1,3%).
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